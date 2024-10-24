Врач: одышка и кашель могут быть симптомами хронической болезни легких

Врач-невролог, остеопат, физиотерапевт, мануальный терапевт Андрей Галкин рассказал, как выявить хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ).

Это прогрессирующее заболевание, при котором происходят воспаление дыхательных путей и отёк бронхов как осложнение после ОРВИ, объяснил он в интервью сайту «Аргументы и Факты».

В ряду признаков ХОБЛ беспричинная одышка, сопровождающийся хрипами кашель, мокрота и чувство сдавленности в грудной клетке.

Для выявления заболевания Галкин посоветовал проверить функцию внешнего дыхания. Если исследование покажет снижение показателей, следует незамедлительно обратиться к пульмонологу.

Ранее врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника Ройтберга) Светлана Бурнацкая перечислила симптомы астении — состояния, характеризующегося постоянной слабостью, утомляемостью и сниженной работоспособностью.