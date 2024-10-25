Врач назвал три первых признака варикоза

Отечность, судороги и тяжесть в ногах являются первыми признаками варикоза, рассказала Москве 24 врач-терапевт Татьяна Романенко.

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Специалист пояснила, что чаще всего варикозной болезни подвержены женщины.

"Это связано с особенностями гормонального фона и состоянием их сосудистой стенки. Мощным фактором риска также является наследственность", – указала эксперт.

Кроме того, риск развития варикоза повышает избыточный вес: чем больше масса тела, тем сильнее нагрузка на вены.

Еще один фактор – длительная работа стоя. Кроме того, риск варикоза повышается при курении и употреблении алкоголя, поскольку вредные привычки нарушают кровоснабжение, пояснила Романенко.

"Первым симптомом варикоза является отечность в ногах. Она появляется к концу дня, после того как мы долго находились в каком-то вынужденном состоянии. Например, сидели в самолете или долго ехали в автомобиле. Мы говорим об отечности, если на ноге отпечатывается резинка от носков и когда вечером не получается надеть туфли, которые легко надевались с утра", – указала Романенко.

Кроме того, признаками варикоза могут быть тяжесть в ногах и судорожные подергивания, которые вызывают достаточно неприятные и болезненные ощущения. Когда вены становятся видны, выступают и набухают, болезнь зашла достаточно далеко, предупредила терапевт.

"Осложнением являются трофические нарушения, при которых появляется глубокое изменение окраски кожи. Вследствие проблем с питанием конечностей могут образовываться язвы", – подчеркнула врач.

При первых признаках варикоза Романенко посоветовала обратиться к сердечно-сосудистому хирургу и выполнить ультразвуковое исследование ног.

"При необходимости может потребоваться прием венотонизирующих препаратов и ношение компрессионного белья. Чтобы болезнь не прогрессировала, нужно избавиться от избыточного веса и отказаться от вредных привычек", - Татьяна Романенко, врач-терапевт.

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