Стало известно, какие заболевания обостряются осенью

Врач-физиотерапевт Евгений Лихачев назвал заболевания, которые могут обостриться осенью. Все это связано со снижением иммунитета.

«Осенью из-за изменений длительности светового дня, температуры воздуха и влажности, обостряются хронические заболевания суставов, заболевания ревматоидного характера, заболевания, связанные с понижением иммунитета», - сказал Лихачев в интервью РИА Новости.

Причинами обострения хронических заболеваний, пояснил он, также являются стресс, смена одежды и обуви и так далее.

Ранее «СП» писала о том, что гипертония чаще всего развивается у мужчин старше 55 лет.