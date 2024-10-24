В McDonald's назвали лук в бургерах возможной причиной кишечной инфекции

Случаи заражения кишечной палочкой в сети McDonald's в некоторых американских штатах могут быть связаны с луком, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах (в России блюдо было известно как «Роял чизбургер»). Об этом сообщил президент McDonald's USA Джо Эрлингер в видеообращении.

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«Сегодня после консультаций с регулирующими органами <...> мы решили убрать нарезанный лук, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах в заведениях в отдельных штатах», — заявил он.

Эрлингер добавил, что было также принято решение временно убрать из меню эти чизбургеры в некоторых штатах.

Как отметили в McDonald's USA, нарезанный лук закупали у одного поставщика, который обслуживает три распределительных центра.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США продолжает расследование произошедшего. По словам его представителей, в настоящее время неизвестно, какой именно ингредиент в бургере оказался заражен.

До этого сообщалось, что в США 49 человек из десяти штатов подхватили кишечную палочку. Все они перед отравлением ели гамбургеры из McDonald's. Подробности — в материале «Газета.Ru».