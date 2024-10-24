Названы вещи, которые нельзя делать больным варикозом

Больным варикозом не стоит посещать бани и сауны, а также длительное время находиться в положении сидя или лежа. Кроме того, при тяжелых формах варикозной болезни противопоказан массаж нижних конечностей. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-хирург медицинской компании СберЗдоровье Сергей Хрипков.

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«Массаж противопоказан при тяжелых формах варикозной болезни, например при наличии трофических язв, выраженных постоянных отеков, а также при тромбозе поверхностных или глубоких вен нижних конечностей. Поэтому необходимо предварительно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить эти состояния, а также обсудить возможные варианты лечения. Однако при начальных формах выполнение ручных лимфодренажных техник приводит к уменьшению отеков и симптомов», – отметил специалист.

Также пациентам с варикозной болезнью рекомендуют исключить длительное нахождение в положении стоя или сидя, поскольку это способствует повышению давления в венах нижних конечностей и способствует прогрессированию заболевания – это единственное большое ограничение при этой болезни.