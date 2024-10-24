Названы первые признаки болезни Паркинсона

Пожилой телеведущий Джон Стэплтон назвал проблемы с глотанием и почерком признаками болезни Паркинсона, с которой он живет уже несколько лет. Первые симптомы заболевания он перечислил в эфире телеканала «Би-би-си».

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78-летний Стэплтон рассказал, что около двух лет назад у него развился тремор, из-за чего он и обратился к медикам, которые выявили у него болезнь Паркинсона. Также, по словам телеведущего, у него появились проблемы с глотанием и голосом, изменение почерка, постоянная усталость.

«Нет смысла быть несчастным, мое состояние не изменится. Я имею в виду, что болезнь Паркинсона теперь со мной до конца жизни. Лучшее, что я могу сделать, — это попытаться контролировать ее и принять советы всех экспертов. Я призываю всех, кто заметил у себя подозрительные симптомы, сразу обращаться к врачам», — сказал ведущий.

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