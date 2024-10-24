Хирург проанализировал перспективы применения вакцин против рака

В России учёные работают над созданием вакцин против рака. Они уже помогли в профилактике и лечении некоторых видов этой болезни.

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Андрей Коржиков, онколог-хирург, рассказал о создании универсальной вакцины. Он считает, что создать вакцину, которая защитит от всех видов рака, сложно.

Лечение и профилактика рака требуют индивидуального подхода, потому что даже одинаковые формы болезни могут проявляться по-разному, отметил он в беседе с Life.ru.

В медицине есть много способов борьбы с раком. Важно вовремя начать лечение и выбрать правильную тактику.

У каждого человека есть иммунитет, который может защитить от рака. Но иногда он даёт сбой, и опухоль начинает расти. Есть лекарства и методы лечения, которые могут помочь. Важно выбрать правильные методы и не упустить шанс на выздоровление, заключил хирург.

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