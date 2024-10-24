Издававшая много лет «рык динозавра» женщина рассказала о редкой болезни

Женщина по имени Лорен Петри много лет издавала звук, который она описала как «рык динозавра», из-за проблем с горлом. О жизни с редкой болезнью она рассказала The Sun.

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34-летняя Петри отметила, что заметила странности с отрыжкой, когда ей было 17 лет. Из-за этого у нее было постоянное вздутие живота и усиленный метеоризм, а из горла выходили булькающие звуки, которые она и сравнила со звуками, которые издает лягушка, и с рыком динозавра.

С годами состояние здоровья женщины ухудшилось настолько, что она практически перестала выходить из дома. В конце концов Петри обнаружила, что у нее редкое заболевание — синдром ретроградной крикофарингеальной дисфункции (СРКД), при котором мышца задней стенки горла не может расслабиться, чтобы воздух вышел из желудка.

Поскольку люди с СРКД не способны отрыгивать, их мучают вздутие в области живота и груди, боль, повышенное газообразование, тошнота и булькающие звуки в шее и груди.

В итоге Петри потратила шесть тысяч фунтов стерлингов (более 750 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») на инъекции ботокса в шею и горло, что позволило расслабить мышцы. Это помогло женщине избавиться от неприятных симптомов.

«Иногда мне было так плохо, что казалось, будто я тону в собственном воздухе, в груди было ужасное ощущение. Мне приходилось часто пукать. Хорошо, что у моего парня отличное чувство юмора. Теперь я могу отрыгивать, и вчера мне удалось нормально позавтракать, пообедать, поужинать, чего я не могла делать годами», — рассказала она.

Ранее стала известна история женщины, у которой выявили редкое заболевание после ее десятилетней борьбы с головной болью. Выяснилось, что ее мозг не помещался в черепе, из-за чего сдавливал спинной мозг.