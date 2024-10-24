Назван основной путь заражения ВИЧ-инфекцией в России

В России ВИЧ-инфекция чаще всего передается половым путем, предупредил глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнул, что исключить такой путь заражения бывает сложно, поскольку не все сообщают о подобном риске. Он добавил, что зафиксированы случаи, когда инфекцию обнаруживали у людей в возрасте 80 или 90 лет.

Самый частый путь заражения — половой. А вот сообщать о наличии такого риска многим не хочется. Поэтому, определяя, как заразился человек, исключить половой путь очень трудно. Кстати, в России зафиксированы случаи заражения половым путем 80—90-летних граждан, — заявил эпидемиолог.

Ранее Покровский рассказал, что пациентам с ВИЧ нельзя отменять прием даже одного препарата для лечения болезни. По его словам, в противном случае вирус не будет подавлен и может выработать устойчивость к другим лекарствам. Как отметил врач, российские пациенты психологически предпочитают импортные препараты, а не отечественные.

Психолог Мария Бояркина ранее рассказала, что можно сдать анализы на ВИЧ совместно с партнером, чтобы не поссориться. Специалист отметила, что необходимо поделиться со своей второй половинкой страхами и опасениями.