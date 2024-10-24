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Россиянам раскрыли, кого может настигнуть «молчаливый убийца» костей

Остеопороз может появиться у женщин после менопаузы, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на Мурманскую областную клиническую больницу имени П. А. Баяндина. По словам медиков, это заболевание затрагивает разные возрастные группы.

Врач объяснила, кого может настигнуть «молчаливый убийца» костей
© РИА Новости

Врачи отметили, что чем старше человек, тем выше риск появления заболевания костей. Из-за остеопороза они становятся хрупкими, что часто становится причиной переломов. Однако можно приостановить развитие болезни. Для этого нужно правильно питаться и заниматься физической активностью. Кроме того, для профилактики важен витамин D и кальций, добавили медики.

Ранее руководитель центра профилактики и здоровья Видновской клинической больницы Подмосковья Зарема Тен рассказала, что экстремальное похудение может привести к потере мышечной массы, увеличению риска переломов и остеопороза, к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Также резкая потеря веса негативно сказывается на костях.

До этого врач-терапевт Татьяна Маеренкова рассказала, что чрезмерное употребление кофе увеличивает риск аритмии. По ее словам, также злоупотребление кофеином может привести к остеопорозу, когда снижается плотность костей. Врач отметила, что в высоких дозах кофеин может привести к бессоннице, тревоге и нервозности.

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