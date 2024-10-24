Врач объяснила, кого может настигнуть «молчаливый убийца» костей

Остеопороз может появиться у женщин после менопаузы, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на Мурманскую областную клиническую больницу имени П. А. Баяндина. По словам медиков, это заболевание затрагивает разные возрастные группы.

Врачи отметили, что чем старше человек, тем выше риск появления заболевания костей. Из-за остеопороза они становятся хрупкими, что часто становится причиной переломов. Однако можно приостановить развитие болезни. Для этого нужно правильно питаться и заниматься физической активностью. Кроме того, для профилактики важен витамин D и кальций, добавили медики.

Ранее руководитель центра профилактики и здоровья Видновской клинической больницы Подмосковья Зарема Тен рассказала, что экстремальное похудение может привести к потере мышечной массы, увеличению риска переломов и остеопороза, к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Также резкая потеря веса негативно сказывается на костях.

До этого врач-терапевт Татьяна Маеренкова рассказала, что чрезмерное употребление кофе увеличивает риск аритмии. По ее словам, также злоупотребление кофеином может привести к остеопорозу, когда снижается плотность костей. Врач отметила, что в высоких дозах кофеин может привести к бессоннице, тревоге и нервозности.