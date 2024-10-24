Врач указал на тревожные признаки рака предстательной железы
Рак предстательной железы на ранних стадиях трудно диагностировать, поскольку он часто протекает бессимптомно, рассказал уролог Петер Холи. На тревожные признаки заболевания врач указал в комментарии для Bristol Post.
По словам Холи, при частых или внезапных позывах в туалет, трудностях с мочеиспусканием, ощущении переполненного мочевого пузыря, наличии крови в моче или сперме нужно обращаться за медицинской помощью.
В то же время доктор успокоил, что эти симптомы необязательно появляются именно при раке простаты. Они могут возникать и при увеличении предстательной железы, которое часто случается у пожилых мужчин. Однако уролог призвал в любом случае пройти обследования, чтобы исключить рак и получить лечение при необходимости.
Ранее уролог-андролог Ильнур Аглиуллин рассказал, что с возрастом у мужчин могут начаться проблемы с потенцией. Чтобы снизить риск их появления, он призвал включать в рацион помидоры и морковь. Также для снижения риска проблем с мужским здоровьем врач посоветовал чаще есть брокколи.