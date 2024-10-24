Эксперты рассказали, что нужно знать о бешенстве и как себя защитить

В Москве в Люблино зафиксировано два случая бешенства у домашних животных - на всей территории района введен карантин, ограничивающий любые передвижения животных. Он продлится до 22 декабря. Главная мера профилактики этого смертельно опасного заболевания - избегать контакта с дикими животными и регулярно прививать от бешенства домашних питомцев, причем даже в том случае, если, например, кошка не бывает на улице. Как происходит заражение, что делать в случае контакта с подозрительным животным, рассказали в Роспотребнадзоре в рамках проекта "Санпросвет".

Опасны не только укус, но и попадание слюны

Заразиться бешенством можно не только при укусе или оцарапывании больным животным, но и в том случае, если его слюна попадает на поврежденную кожу или слизистые (например, в глаза).

Инфицирование может произойти при ранении предметами, загрязненными инфицированной слюной больных животных - например, при случайном порезе ножом, которым разделывали тушу животного.

Каких животных надо опасаться

Бешенством болеют: собаки, кошки, а в дикой природе - лисы, еноты, волки, енотовидные собаки, шакалы, летучие мыши, крысы и даже ежи.

Нужно избегать любых контактов с дикими зверями.

Тем более, что здоровое животное само убегает от человека, а вот больное перестает бояться и при встрече может напасть.

Больные животные становятся заразными в конце инкубационного периода и выделяют вирус со слюной на протяжении всей болезни, которая через 6-11 дней заканчивается гибелью.

Что делать при укусе животного

Промыть рану под проточной водой с мылом и в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью. Из травмпункта, оказав первую помощь, отправят в клинику, где надо будет пройти серию прививок антирабической вакциной. "Заранее" людей не прививают - препарат вводится только по факту контакта с незнакомым животным.

Расхожее мнение, что потребуется сделать 40 уколов в живот, давным-давно устарело.

Современную антирабическую вакцину вводят шесть раз по схеме: 0-3-7-14-30-90 (цифры обозначают день после контакта с животным).

Также могут ввести антирабический иммуноглобулин.

Если появляются симптомы - человека уже не спасти, без прививки летальность 100-процентная.

Отказываться от прививки - это значит рисковать жизнью. Лечения от бешенства нет.

Профилактика бешенства

Главная мера - не выпускать домашних животных на самовыгул, не допускать их контакта с дикими и бродячими животными и регулярно прививать от бешенства домашних питомцев.