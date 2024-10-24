Терапевт предупредила об опасном заболевании, грозящем невакцинированным

Существует мнение, что полиомиелитом болеют только дети, однако это не так — взрослые тоже могут заразиться им, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. В разговоре с «Лентой.ру» она предупредила россиян, что это заболевание в некоторых случаях может приводить летальному исходу.

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По словам терапевта, в 70-75 процентах случаев полиомиелит протекает бессимптомно, при этом больной человек становится источником инфекции и способен передавать вирус другим людям.

«Заболевание передается от человека к человеку чаще всего через зараженную пищу, воду, предметы быта либо грязные руки, а в некоторых случаях — при кашле или чихании», — рассказала она.

Факторами риска заболевания врач назвала врожденные или приобретенные нарушения иммунной системы — например, наличие ВИЧ-инфекции, плохое соблюдение личной гигиены, а также отсутствие своевременной вакцинации.

«Обычно полиомиелит поражает непривитых детей до пяти лет, но также этой инфекции подвержены невакцинированные взрослые», — предупредила доктор.

Врач добавила, что существует три формы полиомиелита, причем самая опасная из них — паралитическая. Без своевременной терапии паралитический полиомиелит может приводить к необратимому параличу конечностей, что чревато инвалидностью, а также к параличу дыхательных мышц, что согласно исследованиям, в 5-10 процентах случаев заканчивается летальным исходом, предупредила врач.

Ранее сообщалось, что в Мордовии двух человек госпитализировали с ботулизмом после употребления вяленой рыбы. При этом отмечается, что заразившихся ботулизмом россиян может быть больше.