Онколог оценил вероятность перерождения язвы желудка в рак

Каждая пятая язва желудка перерождается в рак, рассказал онколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Евроонко» Андрей Пылев. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Врач заявил, что оценить вероятность перерождения язвы желудка в злокачественную опухоль сложно, но в среднем эта цифра может достигать 20 процентов. Он обратил внимание, что процесс развития опухоли на месте язвы зависит от многих факторов, основной из которых — расположение.

Практически все язвы, которые образуются на большой кривизне желудка, в конечном итоге становятся раковыми опухолями, предупредил онколог.

«Также угрозу представляют крупные язвы от двух сантиметров и длительно протекающая язвенная болезнь. С годами, конечно, риски существенно возрастают», — прокомментировал он.

Ранее онколог Андрей Пылев назвал способы вернуться к нормальной жизни после лечения рака. По его словам, во время и после терапии рака пациенту может потребоваться помощь психолога, чтобы он легче принял болезнь и адаптировался к диагнозу.