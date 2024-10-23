Самарские хирурги спасли зрение мужчине после дачной травмы

К хирургам попал мужчина, который получил тяжелую травму во время работы с болгаркой - в глаз попало инородное тело. Несколько операций, которые требовали ювелирной точности - и зрение вернули.

Олег Потогин прошёл несколько операций и может с уверенностью сказать, что его жизнь кардинально изменилась. В больнице им. Ерошевского офтальмологи не только спасли его глаз, но и полностью восстановили после серьёзной травмы.

Пациент рассказал, что получил травму, когда работал на даче. Хотел очистить трубу от ржавчины. Взял болгарку. Во время контрольного запуска от инструмента отлетела проволока и попала в глаз. Олег обратился в отделение неотложной помощи, где врачи диагностировали проникающее ранение.

Это потребовало срочной операции. Повреждение оказалось серьезнее, чем предполагали. У Олега разрушился хрусталик. Понадобились два дополнительных хирургических вмешательства.

Врачи-офтальмологи напоминают: без средств защиты - зрение под угрозой. Во время строительных работ, на даче и в саду рекомендуется использовать специальные очки или маски. Самарцев призывают быть внимательными и во время отдыха на природе. В 2023 году 76 человек пострадали от несоблюдения правил безопасности и получили сложную и комбинированную травму глаза.

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