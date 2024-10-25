Врачи спасли младенца с огромной кистой в грудной клетке

Хирурги детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского спасли жизнь семимесячной девочке, которая кашляла и задыхалась из-за огромной кисты в грудной клетке. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Семимесячный ребенок был доставлен в детскую больницу №9 имени Сперанского с жалобами на одышку, кашель и трудности при дыхании. Рентгенологическое исследование и компьютерная томография показали, что левую половину грудной клетки малышки занимает огромная киста. Сразу после обследования девочку направили на операцию», – говорится в сообщении.

Как уточняется, киста и кистозный воздух давили на сердце ребенка, что привело к нарушению работы сердечной мышцы и изменениям в легком. Хирурги через два прокола шириной 2 мм и 5 мм с помощью бескровного ультразвукового скальпеля удалили новообразование. Девочка быстро восстановилась, легкое, которое зажимала киста, расправилось.

«Гистология показала, что у пациентки была кистозно-аденоматозная мальформация. Это врожденный порок развития, который формируется на сроке от двух до шести недель внутриутробного развития, когда закладываются все основные органы и системы плода. Патология встречается у одного из 3–5 тыс. новорожденных. В данном случае поражали очень большие размеры кисты, которые редко встречаются у таких маленьких детей», – приводит пресс-служба слова детского торакального хирурга, заместителя главного врача по хирургической помощи Дмитрия Еремина.

Врачи дают отличный прогноз для восстановления здоровья ребенка, заключили в департаменте.