В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с пожирающей плоть бактерией

Во Флориде зарегистрировано 74 случая заражения Vibrio vulnificus, 13 из которых закончились гибелью пациента. Рост заболевания, по представленным данным, мог произойти на фоне ураганов «Хелен» и «Милтон».

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В России на текущий момент случаев заболеваний, вызванных Vibrio vulnificus, не зарегистрировано. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. В пропускных пунктах через границу работает АИС «Периметр», который анализирует эпидриски и выявляет граждан с признаками заболеваний, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Во избежание заражения, во время путешествий, особенно по странам с жарким и непривычным климатом, рекомендуется соблюдать меры безопасности: избегать употребления в пищу сырых или недостаточно проваренных моллюсков, мыть руки после контакта с ними, избегать купания в водоемах при наличии повреждений кожного покрова, пить исключительно бутилированную воду. При появлении признаков инфицирования – обратиться за медицинской помощью.

Тяжесть заболевания во многом зависит от наличия ряда сопутствующих заболеваний, таких как цирроз печени, гепатит, сахарный диабет, злокачественные новообразования. Мужчины подвержены заражению больше, чем женщины.

Vibrio vulnificus – это условно-патогенный микроорганизм, являющийся частью естественной флоры прибрежной морской среды. Инфицирование человека Vibrio vulnificus происходит чаще всего при употреблении обсемененных вибрионом сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов, при купании в водоемах, особенно при наличии кожных повреждений с развитием раневых септицемий.