Опухоль размером с дыню выросла в яичниках жительницы Кузбасса

У жительницы Кузбасса диагностировали опухоль яичника. Когда женщина обратилась к врачам, новообразование достигло размеров дыни.

35-летняя сельчанка попала на операционный стол кузбасского онкодиспансера с огромной злокачественной опухолью.

Женщина живет в одной из сельских территорий региона. У нее не было возможности проходить профилактические осмотры, а опухоль в течение нескольких лет никак себя не проявляла. Жительница Кузбасса решила обратиться к врачам только тогда, когда живот стал непропорционально большим.

Как сообщили в пресс-службе Кузбасского клинического онкологического диспансера, хирурги отделения онкогинекологии провели сложную операцию, в результате которой удалили злокачественное образование размером с дыню.

Отмечается, что, если не будет рецидивов, пациентка в будущем сможет иметь детей.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что врачам пришлось удалить мужчине половину носа из-за злокачественного новообразования.