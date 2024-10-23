В Крыму провели редкую операцию по имплантации биопротезов в сердце

В крымской Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко успешно провели первую операцию по имплантации биопротезов сердечного клапана "ТиАра". В этом году по квоте кардиохирурги выполнят 180 таких операций. Для пациентов они будут бесплатными.

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73-летняя Мария Черемных из Евпатории стала первой пациенткой, которой кардиохирурги провели уникальную операцию. Прежде, признается женщина, ей не хотелось даже выходить из дома, не могла дойти до набережной.

"У больной был диагностирован узкий корень аорты. Это довольно серьезная проблема для кардиохирургов. Есть несколько вариантов, чтобы адекватно заместить функцию аортального клапана сердца. Один из вариантов - имплантация биопротеза на полужестком основании", - рассказал главный внештатный кардиохирург минздрава Крыма, заведующий отделением кардиохирургии РКБ им. Н.А. Семашко Иван Давыдов.

Было принято решение имплантировать стандартный протез митрального клапана и новый протез "ТиАра" аортального клапана, а также выполнить пластическую коррекцию трехстворчатого клапана. Клапан "ТиАра" создан кемеровскими учеными полностью из отечественных материалов. Его срок службы составляет 25 лет. Кроме того, он рекомендован пациентам старше 70 лет. Операция имплантации длится 6-8 часов.

У Марии Черемных все прошло без осложнений. На девятый день после установки имплантов ее выписали.