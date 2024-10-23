Терапевт рекомендовала слушать релаксирующую музыку для уменьшения боли

Выздоровлению пациентов способствуют любые положительные эмоции в целом, отметила в эфире НСН терапевт Татьяна Романенко.

Снизить тревогу и боль поможет мелодичная, релаксирующая музыка, она способствует успокоению нервной системы, начинает замедляться пульс и дыхание, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с НСН.

Ранее исследователи из Медицинского колледжа Калифорнийского университета Нортстейт в Элк-Гроув выяснили, что музыка снижает боль и тревогу. Они представили свой доклад на конгрессе Американской коллегии хирургов. Основой для таких выводов стали 35 исследований выздоровления людей после операций. У людей, которые слушали музыку, сердце сокращалось примерно на 4,5 удара в минуту меньше, по сравнению с теми, кто не успокаивал себя при помощи любимых мелодий. Романенко согласилась с результатами исследования.

«Подойдет в первую очередь достаточно спокойная музыка, мелодичная. Но для кого-то мелодичная музыка – это джазовая музыка, а для кого-то симфоническая музыка. Это то, что нравится конкретному человеку. Может быть, это фольклор, какие-то певучие мелодии, человеку это должно доставлять удовольствие. Может быть, даже будет фоном звучать какая-то музыка в палатах, где находятся пациенты или в медицинских учреждениях. Но когда мы включаем музыку на большую аудиторию, то можем попасть впросак: кому-то нравится такая музыка, кому-то нет, кто-то хочет вообще помолчать и ничего не слушать. Все-таки нужно учитывать индивидуальные особенности. При этом любая релаксирующая мелодия будет полезна», – сказала Романенко.

Она объяснила, почему при прослушивании спокойной музыки у человека снижается частота сердцебиения.

«Активизируется парасимпатическая нервная система. Стабилизируется, успокаивается симпатическая нервная система. А за частоту сердечных сокращений как раз отвечает симпатическая нервная система. Звучит приятная мелодия, человек успокаивается, у него улучшается настроение, замедляется дыхание, снижается пульс, артериальное давление, несколько замедляется кровоток. Рецепторы, воспринимающие боль, также чуть-чуть притупляются. Плюс, если хорошее настроение, выделяются те вещества, которые способствует обезболиванию – эндорфины», – указала собеседница НСН.

Врач подчеркнула, что выздоровлению пациентов способствуют любые положительные эмоции в целом.

«Если не вдаваться в какие-то нюансы проведенного исследования, думаю, что здесь не то чтобы ничего нового нет, но это давно известный факт. Положительные эмоции, чем бы они ни были вызваны, словами, пением, стихами, верой во что-то, музыкой, красивыми картинами... Они способствуют выздоровлению и уменьшению боли», – добавила она.

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