Врачи спасли уральцу челюсть благодаря импланту с антибиотиком

В свердловском госпитале ветеранов внедрили современные технологии, которые позволили сохранить челюсть 39-летнему пациенту, чья кость была на четверть разрушена.

Уральские челюстно-лицевые хирурги взяли на вооружение успешный опыт коллег-травматологов по применению специальных имплантов с костным цементом и добавлением антибиотика.

"Внедренный в место повреждения спейсер (приспособление на основе биосовместимых материалов - полиметилметакрилата, полиэтилена, металлов - с включением в состав веществ с антимикробной активностью - прим. ред.) до полумесяца дозированно высвобождает в ткани лекарство в высокой концентрации. Это ускоряет заживление и снижает общую нагрузку от антибиотиков на организм", - пояснили в региональном Минздраве.

Обратившегося к врачам мужчину мучили сильные боли, он с трудом мог есть и говорить. Для лечения такой патологии классических методов недостаточно.

В процессе операции уральцу удалили мертвые костные ткани, восстановили правильное положение отломков и форму челюсти с помощью титановой пластины и дополнительно установили в пространство между фрагментами костей спейсер с антибиотиком.

Сейчас рана заживает. На втором этапе приспособление с лекарством удалят и закроют дефект костным трансплантатом.