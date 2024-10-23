Эксперт рассказала о мифах про рентгеновские лучи

Главврач отделения радионуклидной и лучевой диагностики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) канд. мед. наук Оксана Платонова рассказала о мифах про рентгеновские лучи.

«Уровень радиации, получаемой при стандартных рентгеновских обследованиях, сопоставим с естественным радиационным фоном, которому человек подвергается ежедневно», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в малых дозах и при правильном применении рентген является безопасным и эффективным методом диагностики множества заболеваний, в том числе и онкологических.

«Важно помнить, что врачи всегда оценивают необходимость проведения рентгеновского исследования и работают для минимизации любых рисков, связанных с радиационным воздействием», — сказала Платонова.

Ранее врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал об особенностях «тихой» пневмонии. По его словам, такое заболевание протекает без кашля и высокой температуры.