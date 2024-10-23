Во Флориде после ураганов появилась бактерия, которая пожирает плоть

Ураганы «Хелен» и «Милтон» принесли в американский штат Флорида пожирающую плоть бактерию. Об этом пишет издание New York Post (NYP).

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«Флорида борется со взрывом плотоядных бактерий после того, как за последние недели на нее обрушились два урагана подряд, при этом количество случаев заражения достигло невиданных ранее уровней», — говорится в публикации.

По данным издания, принесенные ураганами теплые паводковые воды стали идеальной средой для размножения различных опасных бактерий, в том числе плотоядной бактерии Vibrio vulnificus. NYP уточняет, что всего заразились 74 человека.

Издание отмечает, что заражение происходит при попадании бактерии в организм с сырой рыбой или контакте морской воды с открытыми ранами. Особенную опасность бактерия представляет для людей с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими болезнями печени. У таких людей бактерия может проникать в кровоток.

Vibrio vulnificus при заражении может вызывать от проблем со стороны желудочно-кишечного тракта до сепсиса и некроза тканей. При тяжелом течении заражения летальность составляет 50%.

9 октября на американский штат Флорида обрушился ураган «Милтон», чья максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством. Свыше 2,6 миллиона человек остались без света. В преддверии бедствия были эвакуированы более 5 миллионов человек. Президент США Джо Байден сообщил, что ущерб от «Милтона» предварительно оценивается в $50 млрд.