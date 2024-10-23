Два случая опасной инфекции выявили в Омской области

В последние недели внимание привлекли случаи туляремии, зоонозной инфекции, которая может представлять серьезную угрозу для здоровья человека. В Омской области зарегистрированы два случая этого заболевания, что вызывает обоснованные опасения у жителей и специалистов в области здравоохранения.

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Туляремия — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Francisella tularensis. Основные носители этой инфекции — дикие животные, такие как грызуны и зайцы, а также насекомые, в первую очередь клещи и комары. Инфекция может передаваться человеку различными путями: через укусы насекомых, контакт с больными животными, а также через употребление зараженной пищи и воды.

Заболевание проявляется в виде острых симптомов, среди которых:

Внезапное повышение температуры тела, которое может сопровождаться ознобом.

Общая усталость и снижение работоспособности.

Могут возникать интенсивные головные боли, схожие с мигренью.

Увеличение и болезненность лимфатических узлов, особенно в области, где произошел контакт с инфекцией.

Симптомы могут варьироваться в зависимости от пути передачи инфекции и состояния иммунной системы человека. Как уже упоминалось, туляремия передается через укусы насекомых, таких как клещи и комары, а также через контакт с инфицированными животными. Кроме того, риск заражения возрастает при употреблении некипяченой воды или недостаточно термически обработанной пищи, особенно мяса диких животных.

Омская область, как сообщают специалисты Роспотребнадзора, относится к регионам с высоким риском заболевания туляремией. Природные очаги инфекции здесь широко распространены, что делает важным соблюдение мер предосторожности.

Ранее мы писали, что Сергей Комаров, директор компании, которая возводила дамбу в Орске, считает, что причиной ЧП могли стать грызуны.