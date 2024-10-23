Врач общей практики Александр Мясников рассказал о продуктах, которые могут вызывать заболевания сердца.

Доктор отметил, что обезжиренные продукты могут стать причиной сердечно-сосудистых проблем.

«Но есть-то что-то надо — они (американцы — прим. "ВМ") начали замещать жиры углеводами, у них такой поднялся вал болезней сердца, что они начали исследовать и поняли, что сделали только хуже», — сказал медик в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, специалист подчеркнул, что потребление быстрых углеводов приводит к нарушениям в работе инсулина, что, в свою очередь, вызывает повышение сахара в крови.

Бобовые и фасоль могут значительно улучшать здоровье, благоприятно влияя на работу сердца. Исследования показали, что у людей, которые регулярно включают бобовые в свой рацион, отмечается более высокое качество питания. Они получают множество необходимых веществ, которые часто недостаёт в современной диете.

Сбалансированное питание играет ключевую роль в функционировании всего организма, а некоторые продукты могут способствовать улучшению работы мозга. Об этом сообщила Юлия Валуйская, врач-невролог и сомнолог из «СМ-Клиники».