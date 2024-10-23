В Подмосковье нейрохирурги спасли лицо мужчины после аварии

В Орехово-Зуевскую больницу привезли 28-летнего пациента в критическом состоянии после аварии. У него были диагностированы переломы костей лица и черепа, внутричерепное кровоизлияние и размозжение вещества головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Нейрохирурги обеспечили доступ к мозгу и сняли внутричерепное давление, устранили гематому и проникающие костные отломки черепа. Затем место извлечения было на время прикрыто кожей, чтобы стабилизировать давление. В ходе второго этапа мужчине закрепили лицевые кости в анатомически правильном положении, восстановили орбиты глаз, надбровные участки.

На сегодняшний день пациент уже выписан из больницы, его состояние амбулаторно отслеживает врач-хирург. Восстановление пока не закончилось: впереди предстоит операция, в ходе которой хирурги восстановят целостность черепа с помощью специальной пластины.