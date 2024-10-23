Эксперты оценили риски отравления «болотным газом»

В Узбекистане продолжается расследование гибели двух россиян - блогера и журналиста Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко нашли без признаков жизни в номере отеля "Караман палас" в Ташкенте. В Генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что предполагаемая причина смерти - отравление неустановленной этиологии. В некоторых СМИ появилась версия, что россияне отравили "болотным газом", который мог попасть в систему вентиляции отеля во время чистки бассейна.

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Пока идет следствие и правоохранители отрабатывают различные версии трагедии, "РГ" обратилась к экспертам с вопросом, что представляет собой "болотный газ" и какова вероятность его образования в плавательном бассейне. Оба специалиста, с которыми мы связались, считают циркулирующую в информационном пространстве версию маловероятной.

"Болотным" называют газ метан - это бесцветный, горючий газ, имеющий слабый неприятный, иногда почти не различимый запах. Название газа не случайно: в природе он образуется в толще болот, на дне заиленных стоячих водоемов в результате гниения всевозможной органики - остатков растений, погибших животных. Но вряд ли подобные условия могли возникнуть в обычном плавательном бассейне и отеле, снабженном современной системой вентиляции, говорят собеседники "РГ".

"Болотный газ метан сам по себе не токсичен, умереть именно от него крайне сложно. Скорее, человек умирает не из-за метана, а от недостатка кислорода. Физиологическое действие метан не оказывает и не ядовит - из-за его малой растворимости в воде и плазме крови и присущей парафинам химической инертности", - пояснил "РГ" ведущий биоаналитик исследовательской лаборатории "Система-Биотех" Станислав Поярков.

В природе метан образуется в районах нефтяных и угольных месторождений. В горнодобывающей промышленности его опасаются прежде всего из-за его взрывоопасности - угроза взрыва и обрушения подземных выработок возникает, когда газ смешивается с воздухом и может воспламениться даже от одной случайной искры.

Метан может просачиваться по трещинам сквозь толщу земли и скапливаться в непроветриваемых полостях - прежде всего, в подвалах домов. Бывали случаи, когда метан образовывался в подвальных помещениях, если они длительное время были подтоплены водой.

"При этом метан легче воздуха, в хорошо проветриваемых сооружениях его концентрация не достигает опасных величин. Поэтому случаи гибели людей от удушья при вдыхании смеси метана с воздухом весьма редки", - отметил Станислав Поярков.

Он предположил, что, скорее всего, отравление метаном не могло стать причиной смерти российских туристов в отеле.

"В отличие от угарного газа, который накапливается в помещении ближе к полу, так как тяжелее воздуха, метан - легкий газ. Если он проникает в помещение - концентрируется в верхней его части. Вряд ли он может нанести вред человеку, тем более ночью, когда тот спит и находится в нижней точке комнаты", - сказала в беседе с "РГ" специалист по превентивной медицине, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. "Чтобы произошло отравление метаном, в комнате газ должен быть сконцентрирован в огромных количествах. А само помещение должно быть полностью герметичным, изолированным и не иметь циркуляции воздуха. Сомневаюсь, что в отеле в номерах не предусмотрена вентиляция", - подчеркнула Ольга Шуппо.

Нужно искать другие причины произошедшей трагедии - уверены эксперты "РГ".