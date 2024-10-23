В Новосибирске врачи достали из желудка пациентки 2 килограмма волос

Хирурги больницы № 25 извлекли из желудка пациентки 2 килограмма волос. Об этом в среду, 23 октября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

© Источник Bfm.ru Новосибирск

Как рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Никита Комков, 19-летняя девушка поступила в медучреждение с жалобами на рвоту. Любая принятая ею пища выходила обратно, при этом состояние пациентки ухудшалось из-за истощения.

«В данном случае наша девочка употребляла волосы в течение трёх лет. Заболевание часто проходит бессимптомно до тех пор, пока пациент может питаться», – рассказал хирург.

По словам врачей, трихобезоар (так называют плотный комок волос или шерсти, обнаруживаемый в пищеварительном тракте) со временем может полностью заполнять желудок, что приводит к невозможности питания. Именно это и произошло с пациенткой 25-ой больницы.

«Операция проходила классически: выполнялась гастротомия (вскрытие просвета желудка). Наиболее сложным этапом было зашить желудок без последствий, так как стенка желудка стала хрящевидной на фоне безоара из-за длительного воспаления. Это второй случай в нашей практике, и третий за всю историю больницы. Главное – отучать детей от вредных привычек и больше общаться с ними. Ведь безоар – это в первую очередь психологическая проблема. Если необходимо, стоит обратиться к психологу», – посоветвал Никита Комков.

После того, как комок волос был извлечён наружу, хирурги замерили и взвесили инородное тело – безоар 35 х 10 х 8 сантиметров весил 2200 граммов.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирские учёные создали инновационные ранозаживляющие повязки.