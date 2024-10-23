Перечислены заболевания, на которые указывает утренняя горечь во рту

Горечь во рту может сигнализировать о различных проблемах со здоровьем, в том числе о сахарном диабете, гастрите, язвенной болезни, патологиях печени или желчного пузыря. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

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«Основная причина — это рефлюкс желчи. Если работа желчевыводящих путей нарушена, желчь может забрасываться в желудок, а из него в пищевод, вызывая ощущение горечи. Кроме того, это сопровождается болью под ребрами справа, вздутием живота и рвотой с примесью желчи. Также горечь во рту может сигнализировать о различных заболеваниях: гастрите, язве, патологии печени или желчного пузыря. Эти нарушения могут привести к сбоям в процессе пищеварения, что и вызывает неприятные ощущения. Также причиной горечи могут быть эндокринные заболевания, например, сахарный диабет», – рассказал врач.

Среди других причин – курение, неправильная гигиена рта и употребление некоторых продуктов в пищу или препаратов.