Посещавшая туалет 40 раз в день женщина рассказала о жизни без кишечника

37-летняя фитнес-тренер Чарли Райан лишилась кишечника из-за нескольких хронических болезней. О жизни после удаления органа она рассказала изданию Surrey Live.

© Lenta.ru

По словам женщины, в 33 года у нее диагностировали язвенный колит, при котором воспаляется прямая кишка, и вызывающий боль в животе и диарею синдром раздраженного кишечника. Из-за частых обострений этих заболеваний она то и дело оказывалась в больнице. К тому же у Райан развилось кожное заболевание, проявлявшееся лихорадкой и язвами по всему телу.

Однако самым тяжелым осложнением болезней ЖКТ для фитнес-тренера стала невозможность нормально питаться.

«Я была истощена до такой степени, что мой мозг отключался. Врачи сказали, что мне понадобится операция и временная стома, чтобы снять воспаление. Но эти меры не помогли, мне становилось только хуже. Я по 40 раз в день посещала туалет и носила подгузники», — поделилась она воспоминаниями.

Стома — отверстие в брюшной стенке, куда выводят кишечник для отвода каловых масс.

Врачи пациентке сделали МРТ, которое показало, что из-за хронического воспаления в ее кишечнике образовались отверстия. Из-за этого хирурги были вынуждены полностью удалить ей кишечник.

Теперь Райан живет с постоянной стомой, но чувствует себя хорошо. По словам женщины, изначально она испытала шок, с которым справилась в течение нескольких недель.

«Сначала я даже не могла смотреть на свой мешок с калом, однажды даже упала в обморок во время его замены, настолько это все казалось мне уродливым. Но я справилась», — призналась она.

После реабилитации женщина вернулась к спорту и теперь считает, что все закончилось для нее наилучшим образом.

Ранее стала известна история 18-летней девушки, у которой семь врачей пропустили рак. Все ее жалобы они списывали на недомогание.