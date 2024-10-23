Кардиолог назвала опасность недосыпа для сердца и сосудов

Недосып может привести к атеросклерозу и ишемической болезни сердца, поделилась с LIFE.ru врач-кардиолог Наталия Золотарева. По ее словам, недостаток сна вызывает повышение артериального давления и рост цитокинов, а также нарушения выработки гормонов грелина и лептина, что может стать причиной метаболического синдрома.

Золотарева отметила, что недосып может развиться на фоне сонного апноэ.

Когда человек вроде бы спит всю ночь, возможно, даже достаточное количество часов, но храпит с остановками дыхания во сне, что делает сон прерывистым, некачественным, во время каждой остановки дыхания происходит мощный выброс адреналина, что приводит к ряду заболеваний, таких как артериальная гипертензия, — подчеркнула кардиолог.

Она добавила, что на фоне апноэ сна может развиться мерцательная аритмия и усиление частоты ее приступов, а также инфаркты и инсульты.

Для повышения качества сна нужно не употреблять алкоголь и напитки с кофеином на ночь, ограничить курение, не читать новости и не пользоваться гаджетами, а также не есть позже чем за два часа до сна. К тому же необходимо поддерживать прохладу и влажность воздуха в помещении, подытожила эксперт.

Ранее кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина рассказала, что крепкие мышцы ног помогают сердцу качать кровь. Специалист подчеркнула, что главные помощники сердца — это мышцы стопы и голени. По ее словам, при движении происходит напряжение самих мышц и их оболочки.