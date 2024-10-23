Токсиколог рассказал, как можно отравиться болотным газом

Человек может отравиться высокой концентрацией болотного газа, который часто называют метаном, рассказал в беседе с 360.ru токсиколог Никита Кошкин. По его словам, иногда можно даже не заметить наличие этого газа.

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«Он очень горючий, может легко вызвать пожары и даже взрывы. Отравление метаном может произойти, если человек находится в замкнутом пространстве с высокой концентрацией газа и не замечает его наличие», — объяснил эксперт.

Токсиколог отметил, что метан — это бесцветный газ без запаха, который образуется из-за разложения органического материала. Метан может встречаться в болотах, скважинах, шахтах и торфяниках. Этот газ быстро вытесняет кислород из легких, что приводит к удушению.

«В случае намеков на отравление метаном нужно немедленно покинуть зону концентрации газа и обратиться за медицинской помощью», — добавил Кошкин.

При высокой концентрации метан может стать причиной летального исхода, заключил специалист.

Ранее стало известно, что причиной смерти российской журналистки Инессы Паперной в Узбекистане стало отравление болотным газом, который оказался в воздухе на фоне чистки бассейна. В ту ночь в отеле «Караман» в Ташкенте, где остановилась журналистка, проводилась чистка бассейна — вероятно, в процессе газ попал в стояк, а после этого вышел в номере россиянки.