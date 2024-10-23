Женщина заразилась ВИЧ после маникюра

В Пскове женщина заразилась ВИЧ, предположительно, после проведения популярной косметической процедуры — маникюра. При этом она никогда не интересовалась способами обработки косметических инструментов и не сдавала тест на инфекцию.

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Отмечается, что в больницу девушка попала с другим заболеванием, однако обследование также выявило у нее ВИЧ-инфекцию, о которой ранее она даже не подозревала.

В результате расследования, которое провела эпидемиологическая служба, выяснилось, что женщина регулярно делает косметологическую процедуру. Других возможных причин заражения выявлено не было, — написала пресс-служба городской инфекционной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»».

Там также добавили, что нужно следить за соблюдением санитарных норм при проведении маникюра, татуировки и пирсинга. В противном случае, можно заразиться ВИЧ и гепатитом.

До этого украинец из Харьковской области передал пророссийскому подполью информацию о том, что в распределительном центре Вооруженных сил Украины среди мобилизованных оказалось около 10 человек с положительным ВИЧ-статусом и гепатитом.

Стало известно, что американские исследователи провели клинические испытания препарата ленакапавир, который помогает защитить организм человека от ВИЧ-инфекции в течение шести месяцев.