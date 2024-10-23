Гастрит: почему развивается и кто в зоне риска

Гастрит в последние годы сильно «помолодел». Все чаще врачи выявляют это заболевание у молодых россиян в возрасте 18–30 лет. Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала NEWS.ru, что от различных форм этого недуга в РФ страдают десятки миллионов человек. Чем опасен гастрит и может ли он перейти в рак — в материале NEWS.ru.

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Краткий ликбез: что такое гастрит

Гастрит — это заболевание желудка, при котором воспаляется и подвергается дистрофии его слизистая (внутренняя) оболочка, рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. По ее словам, воспалительный процесс сопровождается нарушением пищеварения и появлением разнообразных симптомов: боли в животе, изжоги, тошноты и рвоты.

«Без лечения гастрит может осложниться дефектами слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта (язвами), недостаточным поступлением питательных веществ и разрывом стенки желудка с образованием тяжелого воспаления», — предупредила Сухорукова.

У кого может развиться гастрит: группа риска

По словам гастроэнтеролога, в группу риска входят злоупотребляющие экзотической острой пищей (роллы и суши из свежей рыбы) и фастфудом.

«Стоит изучить историю своей семьи и уточнить вопрос генетической предрасположенности. С высокой вероятностью гастрит появится, если вы любите острую пищу, роллы и суши из свежей рыбы, фастфуд и в целом "вредную пищу". Не стоит есть всухомятку, на ходу и без режима — большими порциями и редко. Нельзя переедать или придерживаться слишком строгой диеты, в том числе вегетарианской», — советует Сухорукова.

Врач объяснила, что вегетарианская диета провоцирует дефицит витаминов В12 и В9, нехватка которых также чревата гастритом. Среди причин возникновения проблем с желудком эксперт назвала курение, злоупотребление алкоголем и газировкой, а также длительный прием антибиотиков и обезболивающих препаратов. Но есть и другие.

«Это работа с вредными химическими веществами — кислотами, щелочами, хлопковой, угольной и силикатной пылью, малоподвижный образ жизни, длительный стресс. К гастритам предрасположены люди с функциональными нарушениями в работе нервной системы, диабетом, хроническим дефицитом витамина В12, железа, с почечной недостаточностью, хроническими инфекциями, аллергическими заболеваниями», — перечислила Сухорукова.

Какой гастрит называют предраковым состоянием

Худшим, по словам эксперта, считается атрофический гастрит.

«Это одна из самых сложных и, пожалуй, самая худшая форма протекания хронического гастрита. Она считается предраковой, поэтому очень важно не доводить организм до такого тяжелого состояния. Чаще всего это заболевание наблюдается у мужчин среднего или преклонного возраста. Эту болезнь называют коварной, потому что она может некоторое время протекать вовсе без симптомов», — добавила врач.

Сухорукова заявила, что гастрит не всегда переходит в язву желудка и рак.

«В нашем организме есть собственные защитные механизмы, направленные на борьбу с агрессивными факторами. Врачи сталкивались со случаями, когда язвы даже заживали сами», — говорит врач.

Болеют ли гастритом абсолютно здоровые люди

Гастроэнтеролог предупредила, что у абсолютно здоровых людей, в том числе не употребляющих алкоголь и не курящих, может развиться гастрит, вызываемый бактерией Хеликобактер, с которой связывают 80–90% всех случаев гастрита.

«Эта бактерия передается через посуду, поцелуи и отличается крайне агрессивным поведением при попадании в желудок. Она быстро размножается в слизистой и выделяет разрушительные ферменты — уреазу, затем расщепляет защитную слизь, обнажая стенку желудка и провоцирует воспаление и язвы», — рассказала Сухорукова.

Специфические симптомы гастрита

Специфическими симптомами гастрита являются:

Боль в эпигастральной области (выше пупка);

Изжога;

Чувство тяжесть и распирания (метеоризм) в желудке после еды;

Тошнота;

Отсутствие аппетита;

Отрыжка;

Потеря веса более чем на 5% за полгода;

Нарушение глотания (дисфагия);

Железодефицитная анемия;

Наличие крови в рвоте или стуле (признаки внутреннего кровотечения).

«При проявлении этих симптомов, особенно если они проявляются систематически, лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением», — советует Сухорукова.

Лечат ли гастрит голоданием

Голодание как метод лечения гастрита основано на предоставлении желудку «отдыха» от постоянной работы по перевариванию пищи, рассказала врач и добавила, что это способствует снижению воспаления и восстановлению слизистой.

«Голодание при гастрите можно сравнить с ремонтом корабля в открытом море. С одной стороны, вы даете возможность "команде" — вашему организму — сосредоточиться на восстановлении, с другой — рискуете остаться без необходимых ресурсов в самый неподходящий момент», — отметила Сухорукова.

По ее словам, наиболее безопасным и потенциально эффективным может быть интервальное голодание. Оно предполагает чередование периодов приема пищи и воздержания от еды. Наиболее популярная схема — 16/8, где человек постится 16 часов и принимает пищу в течение 8-часового окна, объяснила Сухорукова.

«Это позволяет организму получить периоды отдыха от пищеварения, не подвергая его стрессу длительного голодания», — заявила Сухорукова.

Как вовремя выявить гастрит

Гастрит позволяют заподозрить результаты общего (клинического) и общетерапевтического биохимического анализов крови, рассказала врач. Если у пациента выявлена анемия, то понадобятся дополнительные диагностические меры: анализ крови на уровень сывороточного железа и белка ферритина, а также анализ кала на скрытую кровь.

«Основным методом диагностики гастрита можно назвать гастроскопию. С ее помощью можно не только проводить зрительную диагностику желудка, но и брать пробы его содержимого и тканей», — добавила Сухорукова.

При подозрениях на гастрит выполняют интрагастральную pH-метрию для определения кислотности желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода. Уровень кислотности желудочного содержимого позволяет судить о наличии воспалительного процесса, отметила Сухорукова. Эндоскопическая pH-метрия предполагает проведение процедуры во время гастроскопии, в этом случае pH-зонд находится внутри трубки гастроскопа, уточнила эксперт.

«Для диагностики гастрита актуальны исследование кала или образцов слизистой желудка на предмет наличия бактерии, исследование крови на антитела к Хеликобактеру, а также респираторный тест», — отметила Сухорукова.

Гастроэнтеролог добавила, что рентген выполняется в том числе при наличии противопоказаний к эндоскопическим исследованиям. Процедура позволяет оценить рельеф желудка, его тонус, выявить наличие гастрита, язвы и опухоли.

Сколько россиян страдают гастритом

Около 30% взрослого населения России (почти 43 млн человека) страдают от различных форм гастрита, рассказала Сухорукова.

«Гастрит чаще диагностируется у людей 30–50 лет, но в последние годы все больше случаев регистрируется среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет», — добавила врач.

Как предотвратить гастрит у детей

Чтобы уберечь детей от развития гастрита, стоит следить за рационом, заявила Сухорукова.

«Не кормите на завтрак детей бутербродами, не ешьте на бегу, чтобы ребенок также не привык есть быстро. Узнайте, есть ли в школе полноценные завтраки и горячие обеды, в какое время они проводятся. Если понимаете, что ребенку тяжело долго не есть, давайте ему еду из дома», — порекомендовала врач.

Специалист уточнила, что в семье должно культивироваться правильное питание, но не так чтобы ребенок начал злоупотреблять вредной пищей, когда вырастет и начнет жить отдельно. По ее словам, нужно приучать детей к вареной, запеченной или приготовленной на пару пище. Она отметила, что не стоит показывать пример «кусочничества» между приемами пищи. Есть лучше по пять-шесть раз в день строго в одно время, предупредила Сухорукова.

Если гастрит уже начал развиваться, нужно обратиться к медикам, подчеркнула врач. Она уточнила, что гастроэнтеролог предложит медикаментозное лечение и диету, подходящую конкретному ребенку.