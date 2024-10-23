Какие виды спорта лучше других помогают в лечении депрессии

При депрессии человеку бывает очень трудно что-либо делать, однако физическая активность может вывести человека из этого состояния. Йенс Кляйнерт — профессор психологии спорта и здоровья, руководитель Психологического института Немецкого спортивного университета в Кёльне — объясняет, что спорт и физические упражнения являются неотъемлемой частью терапии депрессии.

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По мнению эксперта, есть четыре фактора, которые обеспечивают положительный эффект спорта на психическое здоровье: уменьшение вялости, улучшение настроения, улучшение самооценки и сильная социальная интеграция.

Какие виды спорта помогают больше всего? Почти все, говорит Йенс Кляйнерт.