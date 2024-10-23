От псориаза до рака: симптомом каких болезней может быть зуд гениталий

Терапевт Зоуи Уильямс рассказала, что зуд гениталий может оказаться симптомом многих болезней — от псориаза до рака. Слова врача приводит издание The Sun.

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Уильямс указала, что в любом возрасте кожные заболевания, такие как экзема и псориаз, могут поражать кожу внешней части вульвы. Зуд влагалища также возникает при инфекциях, включая молочницу или бактериальный вагиноз. Не стоит забывать и про заболевания, передающиеся половым путем, которые тоже могут стать причиной появления дискомфорта и зуда, добавила доктор.

Также Уильямс назвала зуд в области гениталий признаком воспалительного заболевания эпидермиса — склероатрофического лишая, при котором на коже вокруг половых органов и ануса появляются белые пятна. Она обратила внимание, что это заболевание важно выявлять на ранних стадиях, так как оно способно со временем перерасти в рак. Вылечиться от склероатрофического лишая нельзя, но болезнь можно держать под контролем, отметила терапевт.

Ранее Зоуи Уильямс назвала неочевидную причину постоянной слабости и усталости. По ее словам, эти симптомы могут возникать из-за недостаточного потребления воды.