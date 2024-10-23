Почему антибиотики теряют эффективность

Ученые предупредили о стремительном снижении эффективности антибиотиков из-за повсеместного применения этих лекарственных препаратов. По данным специалистов, эффективность антибиотиков снизилась после ковида, когда люди вновь начали путешествовать. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, почему это происходит и при каких заболеваниях нельзя пить антибиотики.

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Прием не по назначению

По его словам, антибиотик применяют против живых организмов, поэтому его можно применять, когда есть заболевание, вызванное микроорганизмами и бактериями.

«Если бактерии есть, то нужно принимать антибиотики. А при вирусных инфекциях антибиотики принимать бесполезно и даже опасно. Самая большая ошибка наших граждан заключается в том, что при вирусной инфекции они бегут в аптеку и сразу начинают пить антибиотик. Это приводит к тому, что антибиотик со временем перестает работать. Организм приобретает некую устойчивость — антибиотикорезистентность», — рассказал он.

Терапевт отметил, что у микроорганизмов, живущих в кишечнике, и у патогенной флоры, которая присутствует в организме человека в незначительном количестве, но не проявляет никаких своих свойств, развивается резистентность к антибиотикам.

«Принимая антибиотики, человек делает своему организму своеобразную «прививку». Микроорганизмы знакомятся с антибиотиком и становятся к нему резистентными», — сообщил Кондрахин.

Специалист предупредил, что, если человек бездумно принимает антибиотики, когда он ему действительно будет необходим для лечения, препарат не подействует.

«Если человек уже настолько раз принимал антибиотики не по назначению, то организм перестает реагировать на лечение», — говорит собеседник «ВМ».

Слишком частый прием

Помимо этого, в группе риска люди, которые часто госпитализируют в больницу на лечение, подчеркнул эксперт.

«Человеку нужно пить антибиотики по назначению врача при госпитализации, но если применять их слишком часто и в большом количестве, то также развивается резистентность», — сказал он.

Врач добавил, что на сегодняшний день в сельском хозяйстве используются антибиотики для профилактики заболеваний у животных. Это приводит к тому, что малые дозы антибиотиков попадают внутрь организма человека и способствуют формированию резистентности.

Неправильная дозировка

Специалист напомнил, что, если применять антибиотики в неправильной дозировке, они также могут перестать работать.

«Безграмотное назначение антибиотиков в слишком малой дозе или ,наоборот, в больших дозировках на короткий курс провоцирует резистентность к препаратам. Антибиотики необходимо принимать в правильной дозировке и необходимый промежуток времени», — заключил Кондрахин.

Антибиотики играют ключевую роль в лечении бактериальных инфекций, спасая миллионы жизней. Однако их неправильное использование может привести к серьезным последствиям, рассказала «ВМ» врач-терапевт Наталья Буракова.

14 октября Росздравнадзор опроверг данные о нехватке некоторых антибактериальных препаратов в регионах России. По словам представителей, эти данные не соответствуют действительности.