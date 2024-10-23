Инфекционист рассказал об особенностях микоплазменной пневмонии

Микоплазменная пневмония, заболеваемость которой в 2024 году растет в РФ, отличается относительно легким течением и не требует госпитализации. Для всех возрастных групп при данном заболевании типично благоприятное течение, рассказал ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

© unsplash

«Как правило, микоплазменная пневмония отличается относительно легким течением и, как правило, не требует госпитализации. Вследствие этой клинической особенности ее иногда образно характеризуют как "ходячая пневмония", то есть переносимая "на ногах". Следует отметить, что благоприятное течение и прогноз при данном заболевании типичны для всех возрастных групп», — рассказал Чуланов.

По его словам, наиболее частым симптомом заболевания является зачастую приступообразный, навязчивый и мучительный для пациента сухой кашель. Его интенсивность нарастает в течение нескольких дней после появления первых симптомов болезни. Также у многих пациентов наряду с кашлем могут наблюдаться головная боль, боль в горле, общая слабость, боль в мышцах, повышение температуры тела. Начало микоплазменной пневмонии сходно с таковым при других респираторных вирусных инфекциях, включая грипп. Однако для инфекции, вызванной mycoplasma pneumoniae, характерно постепенное нарастание симптомов.

«Микоплазменная пневмония имеет благоприятный прогноз среди всех групп населения, однако любой инфекционный процесс может привести к обострению уже существующих хронических заболеваний, например, сахарный диабет, бронхиальная астма, хронические болезни сердечно-сосудистой системы», — пояснил инфекционист.

Чуланов подчеркнул, что бактерия, вызывающая инфекцию, передается воздушно-капельным путем при непосредственном контакте с больным человеком, поэтому в этом случае подходят рекомендации времен пандемии COVID-19: использование масок в местах массового скопления людей, использование кожных антисептиков для обработки рук, частое проветривание и влажная уборка помещений.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в 2024 году в РФ отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями, регистрируются очаги среди детских коллективов. Основным возбудителем является микоплазма. Ведомством осуществляется непрерывный мониторинг заболеваемости.