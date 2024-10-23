Почему возникает горечь во рту и опасно ли это

У многих в течение дня возникает необъяснимая горечь во рту. С чем это может быть связано и как избавиться от этого неприятного ощущения, рассказал «Вечерней Москве» гастроэнтеролог клиники «Рассвет» Алексей Парамонов.

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Желчный пузырь не виноват

Существует мнение, что если во рту горько, то в этом виноват желчный пузырь. Но это совершенно не так. Желчь действительно одна из причин появления чувства горечи, но пузырь тут ни при чем. Он находится внизу, в животе, под печенью, а горечь — на языке. Частая причина горечи — рефлюксная болезнь.

Как же желчь попадает на язык? В норме она должна поступать в двенадцатиперстную кишку, которая расположена ниже желудка, и спускаться по кишечнику дальше. Но при рефлюксе происходит иначе: желчь поступила в кишку, а кишка по разным причинам отправляет ее не вниз, а вверх — в желудок. В желудке она смешивается с кислым желудочным соком и может быть выброшена дальше — в пищевод, глотку и на язык.

Как бороться с рефлюксом

Зачастую борьба с горечью — это борьба с рефлюксом. Нужно соблюдать антирефлюксные правила, все может наладиться даже без таблеток:

Не лежать два–три часа после еды;

После еды не поднимать тяжести;

Не давать нагрузки на пресс после еды;

Не переедать, чтобы желудок не растягивался и не выталкивал содержимое в пищевод.

Дисгевзия и другие причины горечи

Но рефлюкс — не единственная причина горечи. Не реже встречается горечь вследствие дисгевзии. Это состояние, при котором вкус изменяется и преследует человека. Часто это металлический привкус, но нередко — горечь. Причины этого явления не всегда могут быть установлены, но они частично связаны с нервной системой самого языка, например при сахарном диабете или химиотерапии она повреждается.

Лечение зависит от причины:

Улучшить лечение диабета;

Принимать альфа-липоевую кислоту;

Иногда добавлять цинк;

При центральных искажениях вкуса — антидепрессанты и нейролептики.

Еще одна важная причина горечи — лекарства и токсины. Ставший весьма популярным во время ковида антибиотик кларитромицин почти всегда дает побочный эффект в виде горечи. А еще горечь могут вызвать курение, пристрастие к крепкому алкоголю и некоторым пищевым добавкам.