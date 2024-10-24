Эксперт рассказал, что линолеум с ПВХ может вызвать рак

Кандидат химических наук, доцент кафедры ХТВМС РТУ МИРЭА Александр Гервальд рассказал, что линолеум с ПВХ-покрытием может оказаться весьма опасным для здоровья материалом.

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Особенно опасен такой материал из-за содержания свинца и кадмия, хлора, фталатов — опасных канцерогенов, которые при накоплении в закрытых непроветриваемых помещениях могут стать провокаторами онкологии. Фталаты опасны ещё и тем, что могут выделяться «непосредственно в процессе использования изделий из ПВХ».

Гервальд отметил, что опасны производство и утилизация ПВХ-линолеума, ведущие к загрязнению атмосферы токсичными веществами.

«В плохо проветриваемых помещениях возможно накопление в воздухе опасных веществ, многие из которых являются канцерогенами. Риск выделения вредных испарений увеличивается при нагревании линолеума, например, при воздействии солнечных лучей. Их вдыхание может приводить к головным болям, головокружению, тошноте, раздражению слизистых и раздражению кожных покровов, а при длительном воздействии — к поражению нервной и сердечно-сосудистой систем, и онкологии», — подчеркнул химик.

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