Женщине с четвертой стадией рака провели сразу четыре операции

Хирурги онкологического диспансера впервые в Кабардино-Балкарии (КБР) провели радикальное лечение пациентки с четвертой стадией рака прямой кишки и метастазами в печени. Всего через 10 дней после вмешательства женщину выписали домой, рассказали ТАСС в Министерстве здравоохранения КБР.

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«‎Достичь радикального лечения, когда пациент обращается при 4-й стадии, практически невозможно. Здесь уникальность состоит в одномоментном и большом оперативном вмешательстве. Операция явилась также итогом грамотного радикального лечения. Ее избавили от первичной опухоли и от всех метастатических очагов. Плюс быстрая реабилитация, без осложнений», — рассказал ТАСС заместитель главного врача онкологического диспансера КБР по хирургической части Ислам Нафедзов.

57-летней женщине, с опухолью прямой кишки и множественными метастазами в печени, провели сразу четыре операции. Это уникальный случай в практике специалистов. В течение шести с половиной часов хирурги удалили лапароскопическим методом опухоль прямой кишки, матку с шейкой и придатками, аппендикулярный отросток и метастазы в печени. Перед операцией пациентка прошла курс химиотерапии, которая дала положительный результат.

Послеоперационный период прошел без осложнений. На 10 сутки женщина была выписана в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем ее ожидает послеоперационная химиотерапия с последующим наблюдением.

Медики отмечают, что в научной литературе описаны лишь единичные случаи успешного лечения людей с аналогичным диагнозом. В составе врачей - специалисты онкологического диспансера КБР: Малхаз Цикоридзе, Ислам Нафедзов, Хажмурат Болотоков и Асланби Канаметов.