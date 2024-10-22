$96.59+0.50104.87+0.46
Войти в почту

Некоторым женщинам посоветовали воздержаться от секса во время беременности

Гинеколог и специалист по дородовой подготовке Флер Паркер посоветовала некоторым женщинам воздержаться от секса во время беременности. Ее цитирует издание Metro.

Некоторым женщинам посоветовали воздержаться от секса во время беременности
© Lenta.ru

По словам Паркер, чаще всего половые контакты безопасны для беременных, причинить вреда ребенку они не могут. Однако, продолжила она, врач может порекомендовать отказаться от секса, если во время беременности у женщины было кровотечение или плацента расположена низко.

Гинеколог обратила внимание, что воздержаться от интимной близости рекомендовано тем, кто вынашивает близнецов, ранее рожал недоношенных детей, имел в прошлом проблемы с шейкой матки. У этих женщин секс может спровоцировать роды, предупредила она.

«Кроме того, ни при каких обстоятельствах не следует заниматься сексом, если у вас уже отошли воды», — заключила Паркер.

Ранее терапевт Дональд Грант предупредил, что так называемый эджинг, или оттягивание оргазма, может навредить мужскому здоровью. По словам эксперта, подобная практика может привести к эректильной дисфункции — половые органы могут потерять чувствительность, из-за чего достичь оргазма будет сложнее.