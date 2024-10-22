Эндокринолог назвала одну из главных причин сахарного диабета

Висцеральное ожирение, при котором жир скапливается вокруг внутренних органов, часто предшествует сахарному диабету второго типа, рассказала эндокринолог Вероника Курова. Одну из главных причин развития болезни доктор назвала в своем Telegram-канале.

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По словам Куровой, при висцеральном ожирении жир накапливается вокруг печени, поджелудочной железы и кишечника.

«Именно этот тип ожирения чаще всего предшествует сахарному диабету второго типа!» — предупредила доктор.

Врач отметила, что чаще всего причиной ожирения являются недостаточная физическая активность и неправильное питание. Доктор посоветовала людям с лишним весом для профилактики диабета придерживаться рационального здорового меню и режима физической активности. Если же лишнего веса слишком много, необходимо обратиться за медицинской помощью для обследования и лечения, заключила эксперт.

Ранее эндокринолог Елена Островская назвала причины набора веса осенью. По ее словам, одной из них может быть дефицит серотонина.