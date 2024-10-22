Как помочь человеку при эпилептическом приступе

Эпилепсия — одно из самых распространённых неврологических заболеваний. В мире страдают от него порядка 50 миллионов человек. Как помочь пострадавшему во время приступа, «Клопс» рассказала калининградский врач-невролог Виктория Колосова.

Существует несколько симптомов, которые указывают, что скоро вероятен эпилептический приступ. Люди без медицинского образования могут предугадать опасность, если будут знать признаки, отметила доктор.

«Есть термин «эпилептическая аура». Взрослый или ребёнок в этот момент испытывает особые ощущения. Продолжительность ауры зависит от вида эпилепсии, возраста и других факторов», — пояснила специалист.

Какие виды аур бывают

Соматосенсорные: возникает чувство онемения щеки или языка, ощущение мурашек;

Зрительные: искажённые формы, галлюцинации-точки, пятна перед глазами;

Слуховые: звук шума или треска;

Головокружение: ощущение неустойчивости, чувство перемещения предметов;

Обонятельные: неприятный запах, например, резины, мяса, гниения;

Психические: страх, ужаса или блаженство;

Вегетативные: чувство жара, холода, озноба, побледнение или покраснение лица;

Абдоминальные: тошнота, рвотные позывы, боль в животе;

Неспецифические: ощущения боли, тяжести, давления в голове или во всём теле.

Как развивается эпилептический приступ

Насторожить должен внезапный поворот головы и глаз в сторону, рука при этом может указывать путь «в никуда». Также характерны кратковременные замирания с фиксацией взгляда. Возможен внезапный панический поиск чего-либо в кармане, на столе, перекладывание и складывание вещей.

Что делать, если у человека начался приступ

Прежде всего сохраняйте спокойствие. Соберитесь и не паникуйте! Переверните человека на бок, если не хватает сил, — поверните голову для облегчения дыхания. Под голову подложите что-нибудь мягкое. Обеспечьте доступ свежего воздуха, расстегните одежду на шее и груди. Вызовите скорую медицинскую помощь и будьте рядом на протяжении всего приступа. Зафиксируйте время начала приступа (важно знать, сколько он длился). Сделайте видеозапись для врача или постарайтесь запомнить происходящее детально.

Что категорически нельзя делать

Не фиксируйте тело пострадавшего во время приступа — это может привести к травмам;

Не делайте искусственного дыхания;

Не разжимайте зубы ложками и другими предметами! Есть риск выбить зуб. Или пациент сломает часть предмета, который может попасть в дыхательные пути, а это грозит удушением.

Не заливайте воду в рот, не давайте лекарств и не хлещите человека по щекам.

«Эпилептические приступы могут возникать как во время бодрствования, так и во сне. Достаточно часто это случается при засыпании или при просыпании», — предупредила невролог Колосова.

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