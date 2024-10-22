Эти продукты могут спровоцировать отек Квинке

Отек Квинке могут спровоцировать мед, шоколад и миксовые сладости, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа. По ее словам, следует обратиться к аллергологу, иммунологу и педиатру при гиперчувстительности иммунной системы.

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Сейчас родители отказать детям не могут, и те едят очень много сладкого. Чувствительность развивается в геометрической прогрессии. Ангио-отеки очень серьезны. Сейчас дети болеют многими хроническими заболеваниями, и когда это в иммунной системе встречается, происходит такое воспаление сосудов, — объяснила врач.

Медик отметила, что первым признаком этой аллергии является отек губ. Заболевание может остановиться на этой начальной стадии, если прекратить есть определенные продукты. Затем следует убрать из рациона то, что стало причиной аллергической реакции.

Это, как правило, мед, шоколад и всякие миксовые сладости. Это сигнальная система иммунной системы, — добавила Лапа.

Кроме того, можно пройти обследование, чтобы избежать таких ситуаций, заключила аллерголог.

Ранее член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев рассказал, что изготовителя трендового дубайского шоколада, после употребления которого у россиянки начался отек Квинке, могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. По его словам, у производителя также можно потребовать компенсацию расходов на лечение и морального вреда.