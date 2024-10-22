Способы борьбы с простудой и распространенные ошибки, усугубляющие состояние

С приходом осени многие из нас сталкиваются с повышенной заболеваемостью. Слякотная погода, холодный ветер и постоянные дожди создают идеальные условия для распространения вирусов. ОРВИ (острое респираторное вирусное заболевание) становится частым спутником осенних дней. Но не стоит паниковать! Эксперт в области здорового питания, врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина поделилась с нами простыми, но эффективными способами борьбы с простудой и рассказала о самых распространенных ошибках, которые могут усугубить болезненное состояние.

Как себе помочь?

Отдых и полноценный сон. Если вы почувствовали первые симптомы простуды, не стесняйтесь взять больничный.

«Полноценный отдых — это лучший способ помочь организму справиться с вирусом. Сон восстанавливает силы и укрепляет иммунитет, поэтому дайте себе время на восстановление», — поясняет Арина.

Больше жидкости. Важно поддерживать водный баланс. Теплая вода, несладкие морсы и компоты, а также травяные чаи помогут не только утолить жажду, но и разжижить слизь, облегчая дыхание. Наш эксперт советует избегать сладких и газированных напитков, которые могут вызвать обезвоживание.

Легкая питательная еда. В период болезни организму требуется больше энергии для борьбы с вирусами. Отдавайте предпочтение легким и питательным блюдам: овощным супам, кашам и фруктам. Наш терапевт настоятельно рекомендует избегать тяжелую жирную пищу, которая может перегрузить пищеварительную систему.

Отказ от алкоголя. Ведь он ослабляет иммунную систему и может замедлить процесс выздоровления. Лучше замените горячительные напитки на теплые, которые поддержат ваше здоровье.

Проветривание помещения и увлажнение воздуха. Свежий воздух и правильная влажность в помещении помогут создать комфортные условия для восстановления. Используйте увлажнитель воздуха, а если у вас его нет, то просто ставьте емкости с водой рядом с батареями.

Симптоматическое лечение. Арина:

«Если у вас заложен нос, используйте сосудосуживающие капли, но не более 3—5 дней. Капли на основе морской воды можно применять без ограничений. Полоскание горла соляным или травяным раствором, например ромашкой или календулой поможет снять воспаление и успокоить горло».

Жаропонижающие при температуре выше 38,3°C. Если температура поднимается выше этого уровня, можно использовать жаропонижающие средства. Однако не забывайте, что температура — это защитная реакция организма.

Чего не стоит делать при простуде

Принимать антибиотики без назначения врача.

«ОРВИ — это вирусное заболевание, а антибиотики неэффективны против вирусов. Не занимайтесь самолечением, это может привести к серьезным последствиям», — комментирует наш эксперт.

Сбивать субфебрильную температуру (выше 38,3°C). Это защитная реакция организма, и не стоит ее подавлять. Температура помогает организму бороться с инфекцией.

Часто принимать противовирусные препараты. Они содержат парацетамол, который в больших дозах может повредить печени.