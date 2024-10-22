Врач назвала кашу, которая поможет при диарее

Рисовая каша отлично подходит для людей, страдающих проблемами желудочно-кишечного тракта, в том числе диареей, заявила «Доктору Питеру» гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, рис является хорошим источником легкоусвояемых углеводов, поэтому организм получит необходимую энергию. Также белый шлифованный рис содержит мало клетчатки. Она практически не усваивается и лишь усиливает сокращение кишечника, что может усугубить диарею.

А еще рис содержит много крахмала, который сильно набухает при варке, делает кашу вязкой. Это очень полезное качество для кишечника, такая каша мягко обволакивает его стенки, — добавила специалист.

Она подчеркнула, что если симптомы диареи особенно выражены, рисовую кашу нужно варить только на воде или нежирном мясном бульоне. Выбирать стоит рис первого или высшего сорта. Кашу важно варить на медленном огне в течение 20–30 минут. А вот от меда, ягод и других привычных добавок стоит отказаться до полного выздоровления, резюмировала медик.

Ранее нутрициолог Екатерина Осипова заявила, что энергетические батончики, смузи и безглютеновые продукты хотя и считаются диетическими, но при этом мешают похудеть. Она объяснила, что во время такого перекуса можно легко превысить свою норму калорий, даже не подозревая об этом. Кроме того, внимательно стоит относиться и к свежевыжатому соку.