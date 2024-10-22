Может ли заикание возникнуть во взрослом возрасте

Возникновение заикания во взрослом возрасте крайне маловероятно, однако редкие случаи описаны. Об этом в беседе с РИАМО рассказала логопед московского речевого центра «Арлилия» Евгения Алимова. Среди возможных причин, по ее словам, — травмы головы, инсульт, а также повышенное эмоциональное напряжение в течение продолжительного времени.

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«Но не стоит путать заикание с отдельными запинками, оговорками, которые могут появляться на короткое время в связи с волнением или переутомлением у любого человека. Эти «неплавности» исчезают сами собой, если человека разгрузить, дать ему возможность отдохнуть и восстановить силы», — сказала Алимова.

Она добавила, что возможны ситуации, когда слабовыраженное заикание человек попросту не замечал, но в условиях сильного стресса оно проявилось ярче и стало постоянным спутником, вызывая все большую тревогу.

Мануальный терапевт, невролог, врач-эксперт, врач второй категории сети клиник «Семейная» Максим Алексеев до этого говорил, что для правильной диагностики характера заикания необходим осмотр невролога для исключения серьезных заболеваний головного мозга. Немаловажна, по его словам, помощь психиатра и психотерапевта при подтверждении невротической природы заболевания. Это связано в том числе с тем, что само нарушение речи часто — лишь малая часть от проблем пациента.

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