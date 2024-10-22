Травматолог рассказал о симптомах сотрясения головного мозга

Травматолог клиники «Рассвет» Валентин Крендиков назвал основные симптомы сотрясения головного мозга.

Потеря сознания, амнезия, головная боль, головокружение и общая тошнота после удара головой о твёрдый предмет говорят о том, что, возможно, человек получил черепно-мозговую травму (ЧМТ), заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, если у пострадавшего имеются синяки вокруг глаз, из уха или носа течёт прозрачная жидкость или кровь, это свидетельствует о тяжёлой черепно-мозговой травме.

В первую очередь необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

До приезда врачей следует разместить пострадавшего на ровной и твёрдой поверхности на боку.

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