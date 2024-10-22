Приведет ли падение эффективности антибиотиков к гибели миллионов людей

Антибиотики – это одно из величайших достижений медицины, которые спасли миллионы жизней. Однако в последнее время учёные и врачи всё чаще говорят о проблеме снижения эффективности этих препаратов. Чего ждать всему человечеству в ближайшие годы? Ответ эксперта.

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Учёные бьют тревогу: эффективность антибиотиков стремительно сокращается. По этой причине президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц заявил, что это может привести к возвращению времён до открытия пенициллина. Терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru дала оценку таким заявлениям.

Отмечается, что антибиотики часто назначаются без необходимости, что способствует развитию устойчивости микроорганизмов к ним. Это может привести к инфекциям, от которых к 2050 году могут пострадать десятки миллионов людей.

По мнению Натальи Леонтьевной, снижение эффективности антибиотиков действительно является серьёзной проблемой, которая может привести к увеличению числа смертей от инфекционных заболеваний. Одной из причин этого явления является бесконтрольное применение антибиотиков, особенно для лечения респираторных заболеваний.

«Проблема снижения эффективности антибиотиков может быть переосмыслена с точки зрения изменения подходов к лечению. Вместо того чтобы назначать антибиотики при малейшем подозрении на инфекцию, необходимо проводить более тщательную диагностику и выбирать наиболее подходящий препарат для каждого конкретного случая. Также важно повышать осведомлённость населения о правильном использовании антибиотиков и о том, когда их применение действительно необходимо. Врачи должны быть более внимательными к пациентам и избегать назначения антибиотиков без веских оснований», - убеждена врач.

Доктор также отметила, что необходимо помнить, что антибиотики — это мощные препараты, которые следует использовать только при острой необходимости, и всегда следовать советам лечащего доктора.